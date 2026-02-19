Informe de 2024 alertaba sobre riesgo de árboles en mal estado en Valparaíso

Un informe que en octubre de 2024 presentó la ingeniera agrónoma Alejandra Vargas ya advertía por cientos de árboles con ahuecamientos, pudriciones, ramas secas y daños diversos en la madera que, sumados a un deficiente manejo histórico, eran focos de alto riesgo durante eventos climáticos como lluvias o vientos intensos en Valparaíso.

Según consigna El Mercurio, el estudio, “Diagnóstico del Arbolado Urbano de la Región de Valparaíso”, fue encargado por la distribuidora eléctrica local, que confirmó “un potencial riesgo, en cualquier momento con un viento fuerte, a madera seca se desprende con mucha facilidad. Está ahí en altura y va a caer sobre las personas, la infraestructura y los cables. Entonces hay muchos factores de riesgo”.

Se trata de un análisis que reflotó tras la muerte de un joven de 27 años que falleció tras ser aplastado por un añoso árbol en el Parque Italia, en Valparaíso.

La víctima fatal descansaba en una banca cuando el árbol se desplomó. Otro joven, que se deslizaba en un skate, resultó también con lesiones graves.

Un informe de la Contraloría General de la República, tras eventos climáticos en 2024, observó deficiencias en planificación de podas y manejo de vegetación de los municipios, porque son los departamentos de Aseo y Ornato los encargados de la construcción, conservación y administración de áreas verdes urbanas, pero los municipios se quejan de que no tienen recursos.

“Creo que hay falta de conocimiento”, labores muy perjudiciales para los árboles que se siguen haciendo, algunos en muy mal estado que “si existiera el conocimiento, responsablemente, las autoridades tendrían que retirarlos” por el riesgo potencial; “pueden caer arriba de una persona y matarla”, había advertido la investigadora.

PURANOTICIA