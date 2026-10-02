Informe alerta por falta de decretos alcaldicios para autorizar uso de pasarelas de la Av. España de Valparaíso para fines comerciales

Nuevos antecedentes vuelven a poner bajo análisis la situación administrativa de las pasarelas peatonales de la avenida España, en Valparaíso, particularmente respecto de la instalación y explotación comercial de publicidad en estas estructuras.

Una minuta de análisis elaborada a partir de antecedentes oficiales obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información pública realizadas a la Municipalidad de Valparaíso plantea que dos de las pasarelas con explotación publicitaria –las ubicadas frente al Liceo Industrial y en el sector de Caleta Portales– no contarían actualmente con decretos alcaldicios vigentes que formalicen su ocupación comercial.

El documento identifica a ambas estructuras como aquellas de mayor rentabilidad publicitaria y visibilidad dentro del corredor analizado, y advierte que la situación administrativa informada por el propio Municipio de la Ciudad Puerto habría experimentado cambios entre marzo y septiembre de este año.

CONTRADICCIONES

Uno de los puntos centrales de la minuta corresponde a la pasarela ubicada frente al Liceo Industrial. De acuerdo con los antecedentes entregados a Puranoticia.cl, en marzo de 2026 la Dirección de Asesoría Jurídica municipal habría informado que la empresa operadora contaba con un permiso para utilizar la estructura entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2028, otorgado mediante una “solicitud única”.

Sin embargo, una respuesta posterior, correspondiente a septiembre del presente año, habría rectificado esa información, señalando que el decreto alcaldicio que formalizaría el permiso se encontraba “en proceso de elaboración”.

La minuta sostiene que una situación similar se presenta en la pasarela de Caleta Portales, cuyo permiso de ocupación aparece como vencido y respecto del cual la casa edilicia habría informado que se encuentra “en proceso de renovación”.

En contraste, la estructura ubicada en el sector de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) aparece en el documento como la única de las cuatro pasarelas analizadas cuya situación administrativa estaría regularizada, mientras que la ubicada en el sector Yolanda figura sin explotación publicitaria activa.

INTERROGANTES ABIERTAS

A partir de estos antecedentes, se plantean una serie de interrogantes respecto de la situación administrativa y económica asociada al uso de estos espacios públicos.

Uno de los aspectos analizados corresponde a la recaudación municipal. El documento sostiene que el decreto alcaldicio sería el instrumento mediante el cual se formaliza la ocupación y se determinan los derechos o cobros asociados, por lo que plantea la necesidad de establecer si los operadores han efectuado efectivamente los pagos correspondientes durante el período en que han utilizado las estructuras.

Asimismo, el documento recibido por Puranoticia.cl propone realizar una auditoría de recaudación y liquidación para determinar eventuales montos pendientes.

Otro de los puntos abordados corresponde a las pólizas de responsabilidad civil asociadas a la explotación publicitaria. El documento plantea como una contingencia que, ante un eventual accidente provocado por un elemento publicitario en la Ciudad Puerto, resulte necesario determinar si las coberturas contratadas contemplan la situación administrativa existente al momento del hecho.

En este aspecto, la propia minuta plantea como materia a revisar, proponiendo que se soliciten copias de las pólizas y certificaciones de las respectivas aseguradoras.

FISCALIZACIONES

La situación administrativa no es la única materia abordada por el documento, pues según la información obtenida vía Transparencia, también señala que la Municipalidad de Valparaíso registra cero partes, multas o actas de fiscalización respecto de estas infraestructuras, por lo que en el documento se plantea la necesidad de conocer qué controles preventivos se han realizado sobre los soportes publicitarios, sus anclajes y las condiciones de seguridad de las estructuras.

La preocupación adquiere especial relevancia debido a que Puranoticia.cl ya había informado en agosto sobre informes técnicos que calificaron como “crítica” la situación de las pasarelas ubicadas frente al Liceo Industrial y en Caleta Portales, detectándose problemas de deterioro y mantenimiento en ambas estructuras.

En el caso de la pasarela del Liceo Industrial, además, este medio había dado cuenta de antecedentes que situaban la explotación publicitaria a cargo de Angelina Covarrubias Arriagada EIRL para el período 2026-2028, junto con interrogantes respecto de la existencia del decreto alcaldicio que formalizaría dicha autorización.

DECRETO ALCALDICIO

La minuta pone especial énfasis en determinar si existe efectivamente el acto administrativo que formaliza la ocupación de estos espacios para fines comerciales.

El documento al que accedió Puranoticia.cl sostiene que la existencia de una solicitud o un trámite en curso no sería equivalente a contar con el decreto alcaldicio que formaliza la autorización, y a partir de ello plantea que se debe esclarecer bajo qué instrumento administrativo se ha permitido la explotación publicitaria mientras los respectivos decretos se encontrarían en elaboración o renovación.

En paralelo, la normativa municipal sobre publicidad establece condiciones específicas para la instalación de elementos publicitarios y contempla, entre otros aspectos, que las pasarelas peatonales pueden destinar a publicidad una parte de su estructura y que determinadas instalaciones requieren autorización municipal.

La minuta arribada a nuestra mesa también cuestiona que la utilización de algunas estructuras se haya gestionado mediante “solicitudes únicas” o trato directo, planteando que debería analizarse la conveniencia de utilizar procesos de licitación pública para este tipo de espacios. No obstante, el documento presenta esta materia como un ámbito de análisis y recomendación, por lo que corresponde determinar administrativamente las razones y fundamentos utilizados en cada caso.

Los antecedentes recopilados abren así varias interrogantes: cuál es actualmente la situación administrativa de las pasarelas utilizadas para publicidad, si existen decretos alcaldicios vigentes para cada una de ellas, qué derechos municipales se han cobrado por su explotación, qué garantías y pólizas han sido presentadas por los operadores y qué fiscalizaciones técnicas se han realizado sobre los elementos publicitarios instalados.

Puranoticia.cl consultó a la Municipalidad de Valparaíso respecto de estos antecedentes y, particularmente, sobre la situación de los decretos alcaldicios vinculados a estas estructuras. No obstante, al cierre de esta publicación no hubo respuesta.

PURANOTICIA