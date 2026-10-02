Buscan agilizar el acceso a medicamentos de alto costo para pacientes sin cobertura de Fonasa e Isapres

El diputado Andrés Celis ofició al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud ante las dificultades que enfrentan pacientes y sus familias para financiar tratamientos de alto costo y acceder a medicamentos para enfermedades poco frecuentes, especialmente cuando los fármacos que necesitan no se encuentran cubiertos por Fonasa o las isapres.

A esto se suman las demoras en la incorporación de nuevos medicamentos a los mecanismos de financiamiento vigentes, una situación que puede retrasar el inicio o la continuidad de tratamientos y aumentar la incertidumbre y preocupación de pacientes y familias que ya enfrentan un diagnóstico complejo.

“Cuando el acceso a un tratamiento está condicionado por el costo de un medicamento, la enfermedad termina golpeando dos veces: primero por el diagnóstico y después por la dificultad de financiar lo que se necesita para enfrentarlo. Esa es una carga que no podemos seguir trasladando a los pacientes y sus familias, menos aún cuando está en juego la continuidad de un tratamiento”, señaló el legislador.

A través del oficio, Celis solicitó conocer en qué estado se encuentra la incorporación de medicamentos de alto costo a las coberturas existentes, cuáles son los criterios utilizados para priorizarlos y qué plazos se contemplan para las próximas revisiones.

También pidió antecedentes sobre la coordinación existente con Fonasa e isapres frente a casos de pacientes con requerimientos críticos que no cuentan con cobertura, además de precisar si existen mecanismos que permitan facilitar el acceso a fármacos que deben ser adquiridos mediante programas de salud.

“El problema es que los tiempos para incorporar nuevos medicamentos no siempre avanzan al ritmo de las necesidades de los pacientes, y eso adquiere especial relevancia cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes. Necesitamos conocer con qué criterios se están priorizando estos fármacos y cuánto están tardando esas decisiones, porque la actualización de las coberturas no puede quedar desconectada de las necesidades que existen hoy”, agregó el diputado.

Finalmente, Andrés Celis planteó que contar con estos antecedentes permitirá conocer qué alternativas tienen actualmente los pacientes que quedan fuera de las coberturas disponibles y cómo se está abordando desde el sistema de salud la continuidad de sus tratamientos.

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