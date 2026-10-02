Diputado Celis oficia a autoridades por eventuales irregularidades en fiesta que se realizará en el Casino Enjoy de Viña del Mar

El diputado Andrés Celis ofició a la Municipalidad de Viña del Mar, a la Delegación Presidencial Regional y a la Seremi de Salud de Valparaíso, por eventuales irregularidades en fiesta para 2.500 personas en el Casino Enjoy.

El parlamentario busca conocer si “Old School University”, programada para este viernes 2 de octubre, cuenta con las autorizaciones y condiciones de seguridad exigidas para su realización.

Los antecedentes recibidos por el legislador apuntan a posibles incumplimientos relacionados con las autorizaciones requeridas para el desarrollo de la actividad, el pago de la patente correspondiente por parte de la productora y la documentación vinculada a la seguridad privada.

Ante esta situación, Celis solicitó conocer si los permisos se encuentran efectivamente en regla y qué fiscalizaciones se han realizado para comprobar el cumplimiento de las exigencias establecidas para un evento de estas características.

“La seguridad de las personas tiene que estar siempre por encima del interés comercial de cualquier evento. Quienes asisten lo hacen para disfrutar y depositan una confianza evidente en los organizadores y en las autoridades. Si alguien pretende privilegiar que la fiesta se realice por sobre la seguridad de quienes van a estar ahí, entonces no entendió la responsabilidad que tiene entre manos”, sostuvo.

Otro de los antecedentes que deberá aclararse es si la productora presentó oportunamente la directiva de funcionamiento asociada a la seguridad privada del evento. Asimismo, el congresista solicitó conocer qué medidas adoptarán las autoridades y qué sanciones se aplicarán en caso de que se constaten infracciones antes del inicio de la actividad.

“No me parece aceptable que para organizar un evento masivo baste con asumir que todo está en orden. La Municipalidad y los organismos competentes tienen atribuciones precisamente para revisar, fiscalizar y actuar cuando corresponde. Si finalmente todo se hizo correctamente, que lo acrediten; y si no fue así, también queremos saber quién permitió que se llegara hasta este punto”, agregó el diputado.

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