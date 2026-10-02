Comienza juicio por megaincendio que dejó 138 muertos en Viña del Mar y Quilpué: imputados arriesgan presidio perpetuo calificado

En el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Valparaíso se dio inicio al juicio oral en contra de los nueve imputados como autores del megaincendio que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana los días 2 y 3 de febrero de 2024, tragedia que le costó la vida a 138 personas y que destruyó más de 4.600 viviendas en vastos sectores de la zona.

Cabe hacer presente que los imputados por esta causa son los exbomberos Maximiliano Véliz, Claudio Gamboa, Elías Salazar, Francisco Mondaca y Matías Cordero; los exbrigadistas de la Conaf, José Jerez, Ángel Barahona y Franco Pinto; y al exfuncionario del Senapred y exvoluntario de Bomberos, José Atenas.

Los individuos –quienes se encuentran en prisión preventiva desde que fueron detenidos– están siendo acusados por los delitos de asociación ilícita, incendio con resultado de muerte y daño ambiental. Por todo lo anterior, el Ministerio Público solicitará la pena de presidio perpetuo calificado para todos los imputados.

La acusación presentada por el fiscal Osvaldo Ossandón, especialista en incendios, da cuenta que el grupo conformó una asociación dedicada a provocar incendios forestales en sectores aledaños a la Reserva Nacional Lago Peñuelas, en Valparaíso, además de otros sectores como Casablanca y las provincias de San Antonio y Marga Marga. Todo esto, con el objetivo de solicitarles sus servicios y obtener más dinero.

"Se ha iniciado un juicio que hemos anhelado llevar a cabo desde que se logró la detención de todos los sujetos integrantes de esta célula que sería responsable del megaincendio que cobra la vida de 138 víctimas que fallecieron en los sectores sur de Viña del Mar y oriente de Quilpué, afectando también a otras zonas", sostuvo.

Asimismo, el persecutor indicó que "terminamos la investigación durante el año 2025, se presentó la acusación, pero por razones ajenas a nosotros el juicio se realiza recién en esta fecha. Se va a desarrollar en varios días, puede ser hasta 60 días, porque es algo dinámico, no es algo que uno pueda programar específicamente, pero primero se va a desarrollar la lectura de los hechos por lo cual se que acusó, además de las querellas y las acusaciones particulares de algunos querellantes".

En la antesala al inicio de la audiencia, familiares de las víctimas de esta catástrofe se manifestaron en las afueras del TOP de Valparaíso exigiendo justicia por lo ocurrido el 2024. Bajo este contexto, cuando termine esta primera parte formal, se dará la palabra para los alegatos y, finalmente, se darán a conocer las respectivas pruebas.

Justamente respecto a las pruebas, el también fiscal jefe de San Antonio expuso que, "hay prueba pericial de parte de la policía que investigó en su momento y tenemos testigos y policías que participaron, los que llevaron la investigación que van a llevar la parte más extensa, también civiles que participaron en la operación que llevó a la detención de los sujetos y también después a la detención del resto de las células”.

Según se dio a conocer durante la audiencia, hay 20 peritos, 40 testigos civiles, cerca de 80 testigos que son víctimas de representantes de las víctimas y 25 peritos de la policía, además de un centenar de documentos que serán presentados para acreditar la acusación en contra de estos nueve sujetos que podrían recibir cadena perpetua.

Por último, vale indicar que el lunes 5 de octubre se retomarán los alegatos de las defensas y el martes 6 declararía de manera presencial el imputado Franco Pinto, exbrigadista de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) sindicado como el autor intelectual del megaincendio que dejó 138 personas fallecidas durante el año 2024.

PURANOTICIA