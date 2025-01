Infierno en el barrio del Hospital Fricke: La pesadilla que a diario viven los vecinos por lanzazos, violencia, tráfico, ruidos y descontrol

Para nadie es un misterio que la presencia del comercio ambulante ilegal en las calles de nuestras ciudades genera una serie de perjuicios, tanto a los locatarios como a los vecinos del sector donde se instalan, además de los transeúntes que por allí circulan. Todo esto está pasando en los alrededores del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, donde la comunidad lisa y llanamente no puede más con los problemas con los que deben lidiar a diario.

Si bien, la llegada de estos trabajadores informales a las veredas de la transitada calle Álvarez –pero también al costado del hospital, en calle Simón Bolívar– tiene su origen en tiempos de pandemia, lo cierto es que ha sido durante el último año donde ya se ha desbordado su presencia, convirtiendo el lugar en un verdadero mall clandestino, situación que tiene prácticamente tomado el espacio público por donde –se supone– deben circular libremente las personas.

Ropa, libros, alimentos y otros–algunos ilegales, según afirman los vecinos consultados por Puranoticia.cl para este reportaje– son parte de los productos que se pueden encontrar en las veredas que rodean al establecimiento de salud viñamarino, situación que no sólo le quita espacio al libre desplazamiento peatonal, sino que también genera una fuerte sensación de inseguridad debido a una serie de delitos que allí se han cometido.

“Yo planteé lo del comercio ambulante a una oficina territorial y me llama una persona que vino a ver el sector donde se instalaban y me dijo que estaban autorizados seis u ocho puestos, y que habían pintado los lugares donde se instalarían. Todos por Álvarez, en las rejas de lo que era el hospital antiguo”, señaló a Puranoticia.cl la presidenta del Comité Vecinal de Seguridad de los alrededores del Hospital Fricke, quien pidió mantener en reserva su identidad.

Lo planteado por la vecina viñamarina ocurrió durante el 2022 cuando comenzó a notar que los seis u ocho puestos autorizados –a los días– pasaron a ser quince, luego veinte y así… “La expansión es de todos los días”, aseguró, junto a indicar que esta proliferación del comercio ilegal en las veredas ha venido de la mano con delincuencia, ruidos y dificultades para caminar, considerando que el lugar es altamente transitado, ya que se encuentra el Cesfam Marco Maldonado, el Consultorio de Especialidades y el propio Hospital Dr. Gustavo Fricke. Además, al frente hay clínicas, comercio establecido y alrededor de 14 edificios.

DELINCUENCIA Y OTROS PROBLEMAS

Sobre el punto específico de la delincuencia, comentó que “hay mucha inseguridad, te asaltan entre la montonera de gente, te tocan por todos lados. Hay gente que me conoce y me dicen que tenga cuidado porque en la puerta del hospital ya han quitado celulares. Esta gente se camufla entre la multitud y creo que tienen amigos ahí (en el comercio ambulante). Nosotros incluso empezamos a tener robos adentro del condominio y nos entraron a robar la bicicleta de competición de mi hijo y luego me contaron que la vendieron en $100.000”.

Un hecho que también ha generado la preocupación de la comunidad que vive en los alrededores del hospital base viñamarino dice relación con el tráfico y el consumo de drogas, pues muchas veces se ha visto que desde el tumulto del comercio ambulante se desprenden grupos que caminan hacia el estero Marga Marga para drogarse.

El ruido ambiental es otro dolor de cabeza que diariamente tienen que soportar los vecinos de este sector, situación que se incrementa mucho más durante las noches de los días jueves, donde las ya tristemente famosas carreras clandestinas del Troncal Sur no dejan indiferente a nadie en el paso de estos vehículos por la calle Álvarez.

A esto se suma el ruido que emite el generador de un carro de comida que funciona en el lugar, el cual es perceptible desde diversos puntos de los alrededores del hospital que, de por sí, ya tiene suficiente ruido con el entrar y salir de las ambulancias, lo que se suma a los carros de Bomberos que suelen desplazarse por el sector cuando hay algún accidente o incendio en el Troncal Sur, ruta Las Palmas o alrededores.

“Seguridad Ciudadana (del Municipio de Viña) es lo único que nos ayuda. Hay días donde nosotros no podíamos salir de acá, incluso con personas enfermas. Seguridad Ciudadana nos ayuda, vienen los jueves y se instalan, y son el único apoyo que tenemos. Pero es insuficiente porque Carabineros no viene”, agregó la titular del Comité Vecinal de Seguridad de las cercanías del Hospital Dr. Gustavo Fricke.

A los problemas asociados al comercio ambulante y al ensordecedor ruido prácticamente a diario en el lugar, se suma otra situación que denuncia la comunidad –en conversación con Puranoticia.cl– y que dice relación con una casa okupa en el lugar. “Es un edificio que no se terminó de construir y donde ha habido cuatro amagos de incendio porque queman basura. Allí se esconden delincuentes y salen a asaltar. La casa okupa la han desocupado pero vuelven. No han ubicado al dueño seguramente”, dijo la vecina.

También comentó que “nosotros sabemos que son delincuentes porque desde el edificio Bicentenario los conserjes han salido a recoger a la gente herida y a manguerear los coágulos de sangre que quedan. Sabemos que se esconden allí. Ahora esta misma gente está rompiendo los vidrios de los autos y se arrancan hacia la casa okupa o hacia el estero”.

Finalmente, expuso que “yo creo que uno sabe que el problema es grande, pero para grandes problemas debe haber grandes medidas, contundentes, con estrategias de copamiento, que sean coordinadas, con Seguridad Ciudadana junto a PDI y Carabineros, y no ver el abandono de Carabineros en el sector. Nosotros tenemos una Subcomisaría a la vuelta del hospital. De hecho, Seguridad Ciudadana vino a sacar algunas carpas frente a la Subcomisaría de Forestal, donde incluso los carabineros no podían cruzar. Entonces Seguridad Ciudadana no tiene mayor poder, pero uno los ve. Acá nos vemos solos”.

GOBIERNO COMPROMETE ACCIONES

Todas estas denuncias relatadas por la comunidad a Puranoticia.cl fueron abordadas por quien tiene entre sus responsabilidades la seguridad regional: el delegado presidencial Yanino Riquelme, quien señaló a las consultas de este medio que “estuvimos trabajando y conversando en el Comité Policial, en particular, en torno a los recintos hospitalarios y uno de los focos en los que tenemos que volver a insistir y seguir trabajando es el entorno del Hospital Gustavo Fricke, donde tenemos una dependencia de Carabineros ahí mismo”.

El representante del Presidente Gabriel Boric en la V Región agregó que “acordamos en la reunión de STOP de esta semana el poder hacer un plan de acción, en particular en ese sector. Ahora, eso está relacionado también con el trabajo que realizamos en conjunto con la Municipalidad de Viña del Mar, con la alcaldesa Macarena Ripamonti, de poder hacer un trabajo hacia el comercio ambulante”.

“Hoy día este trabajo ha estado bastante concentrado en las playas. Ustedes han visto en el borde costero cómo hemos estado haciendo un trabajo intenso, que ha significado violencia de vuelta. Estamos con algunos niveles de violencia en la región y el país, que después de la pandemia nuestro país se volvió bastante más violento en general. Esto también tiene que ver con el trabajo importante que se está haciendo en los sectores costeros, donde hay copamiento en el Muelle Vergara, que ha significado que haya un despeje muy relevante en esa zona. Se han hecho trabajos en conjunto, pero tenemos que seguir ampliándolo en toda la ciudad”, sentenció Riquelme.

Como se puede advertir con las declaraciones tanto de la comunidad como de la autoridad, el diagnóstico es bastante claro y conocido por todos; pero lo que todos esperan es que el problema se solucione y, en definitiva, los vecinos de los sectores aledaños al Hospital Dr. Gustavo Fricke recuperen la tranquilidad que alguna vez –dijeron– los hizo elegir esta zona de la Ciudad Jardín para vivir, muchos de ellos, sus últimos años.

