Inestabilidad climática obliga a suspender el tránsito internacional en Los Libertadores

Las inestabilidades climáticas en la cordillera de Los Andes obligaron a las autoridades a cerrar el sistema integrado Cristo Redentor, que une Chile con Argentina, a través de la región de Valparaíso.

Según la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes, la decisión se adoptó tras comunicaciones sostenidas entre las coordinaciones de ambos países y en virtud del reporte de vialidad chilena.

"Debido a las inestabilidades climáticas existentes en cordillera, situación que afecta una transitabilidad segura para los usuarios, se suspende de forma preventiva el tránsito internacional para todo tipo de vehículos", indicaron.

Asimismo, invitaron a "monitorear las cuentas de twitter @UPFronterizos o @CFLosLibertador, para mantenerse informado sobre condiciones del paso fronterizo antes de realizar su viaje".

