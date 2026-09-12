Inesperado visitante sorprendió a vecinos de Viña del Mar: foca leopardo se lució en Playa del Deporte

Una inesperada visita sorprendió a quienes se encontraban durante este sábado en la Playa del Deporte en Viña del Mar, luego de que una foca leopardo (Hydrurga leptonyx) fuera vista en la arena.

Cabe mencionar que el mamífero si bien es parte de la fauna nacional, son originarios de la Antártica chilena, y durante los meses de invierno e incluso primavera se desplazan por las corrientes marinas hacia el norte, en búsqueda de alimento y descanso.

Producto a lo anterior, no es algo usual ver a un ejemplar de esta especie en la zona central, por lo que su descanso en la arena tomó por sorpresa a quienes se encontraban en el sector, quienes tomaron su presencia como un regalo.

Ante este escenario, las autoridades hacen un llamado a los visitantes a mantener la distancia, no intentar tocar ni alimentar al animal, y evitar molestarlo, para así poder favorecer su descanso en la arena.

Fotografía @s.airravalo

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