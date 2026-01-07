Indignación en Maitencillo por brutal acto de maltrato animal contra polluelos de gaviota: pareja fue detenida por Carabineros

Indignación existe en la localidad de Maitencillo, en la comuna de Puchuncaví, tras la viralización de un video que muestra un grave caso de maltrato animal, hecho por el cual dos personas resultaron detenidas por personal de Carabineros.

En el registro audiovisual se ve a una pareja lanzando desde lo alto de un condominio a polluelos de gaviota, los que aún no tienen la capacidad de volar por sí solos.

En específico, se ve que la mujer mantiene alejadas a las gaviotas asustándolas con unos palos, mientras el hombre lanza sin remordimientos a los polluelos al vacío.

El alcalde Marcos Morales señaló que "estamos presentando todos los antecedentes de carácter jurídico para la responsabilidad que recae en estas personas que han actuado de esta manera, frente a lo que significa el respeto por la vida animal".

Asimismo, sostuvo respecto a estos brutales hechos que "los castigamos profundamente y tomaremos todas las acciones para quien resulte responsable".

El jefe comunal de Puchuncaví también planteó que "se están evaluando y gestionando las acciones legales correspondientes, con el objetivo de que estos hechos sean investigados y sancionados conforme a la ley".

Cabe hacer presente que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) señaló que acudieron al lugar a constatar una denuncia sobre destrucción de nidos y polluelos de gaviotas.

Luego de la viralización de estas imágenes, Carabineros confirmó que estas personas fueron detenidas. Así lo confirmó el capitán César Uribe, subcomisario de Puchuncaví, quien precisó que "gracias a diligencias realizadas por personal de la Tenencia Maitencillo, en coordinación con personal SAG y las veterinarias de la comuna, se logró identificar y detener a los presuntos responsables del hecho".

Por instrucción de la Fiscalía, la pareja detenida por estos hechos fueron dejados en libertad (art. 26 CPP), previa citación al tribunal correspondiente.

"Carabineros de Chile reitera su compromiso con la protección de la flora y la fauna silvestre, haciendo un llamado a la comunidad a denunciar formalmente este tipo de hechos", sentenció la institución.

PURANOTICIA