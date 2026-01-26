Indignación en Algarrobo por instalación de mall chino en pleno borde costero comunal

Una fuerte polémica se ha suscitado en la comuna de Algarrobo debido a la construcción de un mall chino en un lugar donde por décadas funcionó el restaurante El Hoyo.

El espacio es conocido por la comunidad local como una parte importante del patrimonio gastronómico y social de esta comuna de la provincia de San Antonio.

Si bien, en primera instancia sólo abría sus puertas en verano, con el paso del tiempo y con su popularidad a tope, se decidió mantenerlo durante los fines de semana.

No obstante, el establecimiento gastronómico cerró sus puertas el año 2020 tras la decisión familiar de vender el inmueble, registrándose así su cierre definitivo.

Hoy el lugar ha vuelto a estar en la palestra de la comunidad, que ha comenzado a manifestar su posición contraria a la instalación de un mall chino en dicho lugar. En específico, reclaman contra la ubicación del proyecto, ubicado frente al mar, diciendo que el edificio se debería destinar a iniciativas que potencien el turismo de Algarrobo.

Así es como junto a lamentar la pérdida de identidad del sector, los vecinos apuntan contra la Municipalidad de Algarrobo y la Dirección de Obras Municipales (DOM) por supuestamente no fiscalizar el desarrollo del proyecto en el inmueble.

El alcalde Marco Antonio González abordó la polémica señalando que "hoy por este famoso mall chino, lamentablemente por el trabajo que hace el propietario con el arquitecto, este proyecto cumple la normativa vigente y cumple el Plan Regulador del año 1998 en todo el nivel de construcción".

También sostuvo que "he conversado con los concejales para trabajar en una ordenanza con participación ciudadana. Hoy eso no está. Y esto es facultad y resorte del Concejo Municipal de poder trabajar".

De igual forma, González planteó que "como Alcalde no tengo ninguna potestad legal sobre el Director de Obras. La ley me lo prohibe. Entonces los proyectos se ingresan a la DOM, son revisados, cumplen normativa vigente y se pueden realizar estos proyectos".

