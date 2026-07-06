Indagan eventuales delitos de contrabando y lavado de activos tras frustrada exportación de un millón de monedas de $10 como chatarra en Valparaíso

Los equipos de fiscalización de la Aduana Regional de Valparaíso detectaron un inusual intento de contrabando, en el marco de una alerta realizada por la Unidad de Inteligencia sobre una exportación de chatarra de metal que se pretendía ejecutar a través del puerto con destino a China.

En un almacén extraportuario de Valparaíso, se revisó en detalle un contenedor con 20 sacas por equipos especializados de Aduanas y la Brigada de Delitos Portuarios (Briderpo) de la PDI, detectando que la chatarra de “bronce colorado” declarada por el exportador venía mezclada con más de un millón de monedas de 10 pesos chilenos.

Luego de dos jornadas de una acuciosa revisión de cada una de las sacas, se logró determinar que, en total, había 1.039.785 de monedas de circulación vigente, por un valor de $10.397.850 y un peso total de 3.653 kilos.

Esto equivale a cerca de US$12 mil y el hecho corresponde a una infracción al artículo 168, inciso 3, de la Ordenanza de Aduanas, además de la Ley 21.632 por el delito de contrabando de dinero sin declaración ante Aduanas para su notificación a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

“El trabajo de análisis del comercio exterior que hacen nuestros filtros automáticos y los funcionarios permite detectar e interceptar todo tipo de cargamentos sospechosos. En este caso, se trató del intento de sacar del país más de 10 mil dólares en dinero en efectivo, lo que no fue declarado como lo exige la normativa de transporte transfronterizo de divisas y, además, estaba dentro de un cargamento de chatarra, lo que evidenciaría un delito que se está investigando”, explicó el Director de la Aduana Regional de Valparaíso, Braulio Cubillos.

Por su parte, el Fiscal Jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, explicó que se “lleva adelante una investigación por eventuales delitos de contrabando y lavado de activos referente a hechos en los que aparece involucrada una empresa de reciclaje de desechos industriales, quienes mediante declaraciones irregulares pretendían exportar monedas de 10 pesos de curso legal en Chile indicándolas como desechos metálicos”.

Agregó que “debemos recordar que las monedas y billetes de circulación legal en nuestro país pertenecen al Estado de Chile y el Banco Central actúa como su administrador. Cada moneda de 10 pesos le cuesta al Estado de Chile la suma de 49 pesos. En la incautación realizada se pudo verificar que esta empresa de reciclaje estaba exportando más de 3 toneladas de monedas de 10 pesos cuyo valor de venta en razón del metal contenido en ellas en el extranjero era triplicado. Por el momento se están investigando los delitos de contrabando, en explotación de cargamentos no declarados con perjuicio fiscal, así como también el delito de lavado de activos”.

Cabe señalar que el caso está siendo investigado por el fiscal Felipe González, de la Fiscalía Regional de Valparaíso, junto a la Briderpo y fue informado a la UAF. Por orden de la fiscalía la totalidad del dinero será puesto bajo custodia de BancoEstado.

PURANOTICIA