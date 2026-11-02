Incendios, terremotos e intentos de rescate: Gendarmería puso a prueba sus protocolos con simulacros en la región de Valparaíso

Un total de nueve simulacros se efectuaron en unidades penales y especiales de la región de Valparaíso. Los operativos buscaron estar preparados ante una emergencia real que pudiese poner en riesgo la seguridad de los recintos y la integridad de la población penal y funcionarios de Gendarmería.

Los ejercicios se llevaron a cabo en el Centro de Detención Preventiva de Limache y Casablanca, Sección Cárcel Isla de Pascua, Centro de Educación y Trabajo de Putaendo, Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios de Valparaíso y Quillota, Centros de Reinserción Social de Los Andes y Quillota y Centro de Apoyo para la Integración Social de Los Andes.

Los simulacros se concentraron en la posibilidad de un incendio al interior de los establecimientos, excepto en el caso de las unidades penales de Casablanca y Limache, donde se trabajó en base a la ocurrencia de un intento de rescate desde un recinto de salud y terremoto.

El jefe del recinto limachino, teniente coronel Emanuel Troncoso, señaló que "se realizó un simulacro de terremoto, con desprendimiento de muro ubicado en el sector posterior de la cancha de baby fútbol de la población penal. Una vez activada la alarma, el jefe interno instruyó al personal de trato directo efectuar la evacuación de la totalidad población penal hacia el sector de galerías, previamente establecido como zona segura. Posteriormente, se realizó el censo correspondiente, sin registrarse novedades”.

El comandante agregó que mientras se efectuaba el traslado de población penal, personal uniformado de guardia armada y área administrativa reforzó la seguridad en el espacio donde supuestamente había ocurrido el derrumbe.

De esta manera, culminaron los simulacros durante el presente año, realizándose un total de 36 procedimientos de este tipo.

La cifra y el resultado de los mismos fueron destacados por la cabo Ruth Rivera, encargada de emergencias penitenciarias, quien señaló que "la forma de trabajar este año los ejercicios de simulacros es abarcar toda la región en cuanto a la prevención, por eso se incluyeron no solamente las unidades especiales dependientes de esta Dirección Regional, sino que las unidades que están activas y operativas en la emergencia. A nivel regional y anual, las unidades penales realizaron dos ejercicios de simulacros y las unidades especiales, uno de forma anual. Todo en el marco preventivo, cumpliendo al cien por ciento con todas las especificaciones para los simulacros del 2026”.

Por su parte, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Rafael González, sostuvo que “estos ejercicios, que se realizan de forma coordinada con otras instituciones, son fundamentales para el funcionamiento adecuado de Gendarmería".

En cada uno de los procedimientos se contó con el apoyo de los organismos vinculados a las emergencias, vale decir Policía de Investigaciones, Carabineros y recintos de salud, entre otros.

PURANOTICIA