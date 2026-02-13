Incendios forestales en la comuna de Nogales fueron controlados: una vivienda resultó afectada

La alcaldesa de Nogales, Leslie Pacheco, informó que los incendios en los secteos La Peña y Carretones fueron controlados.

La autoridad declaró que "estamos acá en el camino El Tranque, queremos entregarle a la comunidad la tranquilidad, que los incendios que teníamos acá en el sector de La Peña y Carretones están controlados, también estamos pendientes, nos vamos a quedar pendiente toda la noche por si se reactivan, se van a quedar algunas brigadas de la Conaf, bomberos también, ya algunos se han retirado, los aviones, helicóptero también, porque tenemos incendios en las comunas vecinas, pero nosotros vamos a estar pendientes".

La jefa comunal declaró que "lo más importante que no tuvimos viviendas afectadas, más que solo una, que nos vamos a hacer cargo, andamos con la directora de la DIDECO también y estamos con la Gestión de Riesgo y han estado todo el rato pendiente, también el Cuerpo de Bombero".

Finalmente manifestó su agradecimiento a "bomberos de nuestra comuna, pero también a las comunas vecinas, La Calera, La Cruz, Hijuelas, Zapallar, si se me queda alguien por favor disculpe, pero gracias a Dios, tuvimos toda la cooperación y esperamos que esto no se reactive, pero estemosatentos, cualquier cosa por favor llámenos a los teléfonos de emergencia o directamente de la alcaldesa. Así que vecinos, tranquilos, ya esto está controlado".

