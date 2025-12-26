Incendios forestales caen 12% y superficie quemada baja 54% durante 2025 en la V Región

Junto al aumento de las temperaturas y con el factor viento siempre presente, la región de Valparaíso fue testigo de varios incendios forestales esta semana, con emergencias en Puchuncaví, Quintero, Valparaíso, Viña del Mar y Rapa Nui, entre otras comunas.

A pesar de que en esta fecha es común ver un aumento de este tipo de emergencias, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) fueron enfáticos en asegurar que tanto el número de incendios forestales como de superficie quemada por acción del fuego ha disminuido durante este 2025.

A menos de una semana de concluir el 2025, Senapred informó que a la fecha la región de Valparaíso registra 220 incendios forestales, lo que representa un 12% menos respecto a 2024. Ahora, si la mirada se pone en términos de superficie, a la fecha la región lleva casi 900 hectáreas quemadas, lo que representa un 54% menos que el año pasado cuando a la misma fecha ya se habían consumido 3.000 hectáreas.

Patricio Araneda, director regional (s) de Senapred Valparaíso, indicó sobre estas cifras que "esto representa un esfuerzo significativo de distintas instituciones que están trabajando en materia de prevención y también el esfuerzo que desarrolla la ciudadanía y también en el autocuidado respecto de esta materia".

Acerca de las emergencias reportadas durante esta semana, el funcionario de Senapred aseguró que "han habido incendios forestales que no han tenido un impacto significativo, pero no podemos olvidar que en otras regiones tuvimos eventos significativos como en las regiones de O'Higgins y del Maule".

En ese contexto, desde Senapred insistieron en que, más allá del trabajo preventivo de las instituciones, el rol de la ciudadanía sigue siendo clave para evitar emergencias de gran magnitud, especialmente considerando las altas temperaturas y condiciones de viento propias de la zona. Así, el llamado apunta a extremar las medidas de autocuidado y prevención para no repetir tragedias como el megaincendio registrado en febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué, cuyas catastróficas consecuencias siguen presentes.

