Gobierno Regional de Valparaíso debió sanitizar sus dependencias tras detectar fecas de ratones en una bodega colindante

El Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso debió realizar un procedimiento extraordinario de limpieza, desratización y sanitización en parte de sus dependencias ubicadas en calle Blanco, en el plan de Valparaíso, tras detectarse la presencia de material fecal de roedores en una bodega colindante al edificio donde operan.

A través de una declaración pública, el organismo detalló que la situación fue advertida el martes 12 de mayo, cuando en una de las plantas del edificio Costanera Pacífico (más conocido como «Coco Loco»), ubicado en Blanco N°1791, se detectó “un acopio no autorizado de material en desuso, una filtración de agua y presencia de material fecal de roedores en una bodega colindante al edificio”.

Frente a este escenario, desde el Gore señalaron que “de forma preventiva, se procedió con la diligencia y se aisló esa ala de las oficinas”, con el objetivo de evitar riesgos sanitarios para los trabajadores que se desempeñan en ese sector.

Durante la jornada del miércoles 13 de mayo, la institución coordinó junto a la administración del edificio la ejecución de un operativo de sanitización integral. Según precisaron, “se realizó un procedimiento de limpieza, desratización y posterior sanitización en la totalidad del sector de plantas libres”, medida adoptada con el objetivo de “resguardar el bienestar de las y los funcionarios”.

La contingencia obligó a modificar temporalmente la modalidad laboral de parte del personal. Desde el Gobierno Regional explicaron que la medida afectó únicamente a los equipos que trabajan en esas oficinas específicas, quienes “asumieron sólo por este miércoles la modalidad de trabajo remoto”, mientras que el resto de las unidades continuaron funcionando con normalidad en otras dependencias.

Asimismo, la entidad subrayó que “la continuidad del servicio fue garantizada en cada una de las funciones que se realizan”, descartando afectaciones en la atención o en el funcionamiento general del organismo que lidera el gobernador Rodrigo Mundaca.

Cabe hacer presente que el episodio quedó circunscrito a un área puntual del inmueble y, de acuerdo con lo informado por la institución, ya se adoptaron las medidas sanitarias correspondientes tras el hallazgo en la bodega adyacente.

PURANOTICIA