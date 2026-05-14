Nuevo asesinato en la V Región: hombre muere baleado en plena vía pública de La Calera

Un nuevo homicidio quedó al descubierto la mañana de este jueves en La Calera, luego que un hombre falleciera tras ser atacado a balazos en plena vía pública.

El hecho ocurrió cerca de las 10:30 horas en el pasaje San Carlos, lugar hasta donde concurrió personal especializado tras la instrucción del Ministerio Público.

Según informó el fiscal de turno, Carlos Parra, la víctima –identificada con las iniciales C.A.A.B.– “fue objeto de un ataque con armas de fuego por, al parecer, dos sujetos, recibiendo impactos balísticos que le causaron la muerte en el lugar”.

Tras el crimen, el sitio del suceso quedó resguardado por funcionarios de Carabineros, mientras se desarrollaban las primeras diligencias investigativas para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables de este brutal asesinato.

Por instrucción del turno de Instrucción y Flagrancia de la Fiscalía Regional de Valparaíso, concurrió al lugar personal de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron peritajes en el sector para levantar evidencia y establecer la dinámica del ataque.

Además, se constituyó en el lugar el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), en conjunto con el fiscal Carlos Parra Fuentes, quien detalló que “se dispusieron las primeras diligencias y se solicitaron autorizaciones judiciales respecto de las diligencias que se están desarrollando para dar con los autores de este ilícito”.

Hasta el cierre de esta información no se había informado sobre personas detenidas, mientras las diligencias continúan para identificar a los dos individuos que habrían participado en el ataque armado en la provincia de Quillota.

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