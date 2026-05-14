Histórico juicio contra el "Tren del Mar": Fiscalía busca penas de 400 años para célula del Tren de Aragua en la región de Valparaíso

En lo que se ha calificado como un proceso judicial sin precedentes para la zona, la Fiscalía Regional de Valparaíso dio inicio al juicio contra la célula denominada "Tren del Mar", brazo operativo del Tren de Aragua. El proceso, que se estima durará entre dos y tres meses, sienta en el banquillo a 11 imputados —mayormente venezolanos y un cubano — acusados de aterrorizar comunas como Viña del Mar y Villa Alemana.

El Fiscal Jefe del Sistema de Análisis Criminal (SAC), José Antonio Uribe, destacó la magnitud del caso señalando que "este es un juicio muy emblemático para la región (…) el primer juicio que llevamos contra un brazo operativo del Tren de Aragua y líderes del Tren de Aragua".

ESTRUCTURA DE MUERTE Y NEGOCIOS

La acusación del Ministerio Público no solo apunta a quienes ejecutaron los crímenes, sino a la jerarquía de la organización. Según explicó el fiscal Uribe, entre los imputados se encuentran tanto líderes como sicarios, además de personas encargadas de almacenar armas, lavar activos y traficar drogas.

"Tenemos los autores materiales (...) y en este caso vamos a imputar también a los líderes de la organización como autores intelectuales de este hecho", afirmó Uribe, detallando que la vinculación con la rama central del Tren de Aragua en Venezuela es evidente a través del flujo de dinero: "dinero que venden en el microtráfico (...) va escalándose de diversas personas encargadas de la organización hasta llegar a cuentas corrientes del Tren de Aragua".

CRÍMENES QUE ESTREMECIERON A LA ZONA

El juicio busca acreditar la participación de esta banda en al menos tres homicidios consumados en Viña del Mar. Uno de los casos más crudos ocurrió en el sector de Libertad, donde una persona en situación de calle fue acribillada con múltiples disparos.

El fiscal explicó que este tipo de ataques no eran riñas personales, sino actos estratégicos: "era para dar una señal al resto de los traficantes estacionales de que ellos habían llegado y que en el fondo querían despejarse de su espacio".

SEGURIDAD EXTREMA Y 500 PRUEBAS

Debido a la alta peligrosidad de la banda, el tribunal ha adoptado medidas de seguridad excepcionales:

Juicio telemático: Los imputados no son trasladados y presencian la audiencia desde recintos penitenciarios.

Los imputados no son trasladados y presencian la audiencia desde recintos penitenciarios. Protección de intervinientes: Los cuatro fiscales cuentan con identidad reservada.

Los cuatro fiscales cuentan con identidad reservada. Testigos protegidos: Se utilizarán biombos, distorsionadores de voz y declaraciones remotas para evitar la individualización de quienes testifiquen contra la banda.

Con más de 500 medios de prueba y jornadas diarias de más de seis horas, la Fiscalía espera lograr una sentencia ejemplar. "Esperamos penas altísimas, penas en torno a los 400 años para estos coimputados", sentenció el fiscal Uribe tras concluir esta primera jornada de alegatos de apertura.

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