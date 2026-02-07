Incendio vehicular provoca foco forestal en la Ruta 68 en Valparaíso

La emergencia ocurrió a la altura del sector ex FF.EE. de Carabineros.
Un incendio vehicular con propagación forestal se registró durante la jornada de este sábado en la Ruta 68, en la comuna de Valparaíso, movilizando a Bomberos de Valparaíso y brigadas de Conaf, luego de que el fuego se extendiera desde un vehículo menor hacia la vegetación colindante.
El siniestro ocurrió a la altura del sector ex Fuerzas Especiales (FF.EE.) de Carabineros, donde, por causas que aún se investigan, un automóvil se incendió y generó focos secundarios en el área forestal cercana, elevando el riesgo de propagación debido a las condiciones ambientales.
Ante la emergencia, se desplegó un amplio operativo, que incluyó la acción coordinada de Bomberos de Valparaíso, brigadas terrestres de Conaf y el uso de recursos aéreos, con el objetivo de contener el avance de las llamas y proteger sectores aledaños.
Gracias al rápido accionar de los equipos de emergencia, la propagación del incendio forestal logró ser controlada, evitando que el fuego alcanzara una mayor extensión o pusiera en riesgo viviendas e infraestructura cercana a la ruta.
Desde los organismos de respuesta reiteraron el llamado a la precaución, especialmente al transitar por la Ruta 68, mientras continúan las labores de enfriamiento y monitoreo del sector para evitar posibles rebrotes.
