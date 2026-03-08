Incendio nocturno afecta a locales comerciales en la feria Sargento Aldea de Quillota

Un incendio estructural se registró durante la noche del sábado en la feria Sargento Aldea, en la comuna de Quillota, dejando al menos cuatro locales comerciales afectados.

De acuerdo con la información entregada por el Cuerpo de Bomberos de Quillota, dos de los locales sufrieron daños totales, mientras que otros dos establecimientos colindantes resultaron con afectación parcial, cercana al 20%.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quillota, Marco Velázquez Godoy, explicó que el trabajo de emergencia se concentró en controlar la propagación del fuego y evitar que alcanzara otros puestos del recinto. “Hoy durante la noche trabajamos un incendio estructural en la feria Sargento Aldea, donde lamentablemente se vio afectado cuatro locales comerciales, dos de ellos en un 100% y dos colindantes en un 20% de daños”, señaló.

En la emergencia participaron todas las compañías del Cuerpo de Bomberos de Quillota, además de un camión aljibe de la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastre, lo que permitió controlar la situación sin mayores complicaciones.

El comandante destacó además que no se registraron personas lesionadas durante el operativo. “En el lugar se despacharon todas las compañías del Cuerpo de Bomberos de Quillota, no tuvimos bomberos ni civiles lesionados”, indicó.

Respecto al origen del incendio, desde la institución señalaron que el caso está siendo investigado por su departamento especializado. “La causa y origen de este incendio está siendo investigada por nuestro departamento para remitir los informes correspondientes al Ministerio Público”, agregó Velázquez.

Por ahora, no fue necesario solicitar refuerzos ni más unidades para enfrentar la emergencia.

