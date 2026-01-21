Incendio movilizó a equipos de emergencia a conocida carnicería del centro de La Cruz

Un incendio estructural movilizó a equipos de emergencia hasta la conocida carnicería Lineros, ubicada en pleno centro de la comuna de La Cruz.

La cercanía del cuartel de Bomberos con el lugar del siniestro hizo que los voluntarios llegaran rápidamente y pudieran controlar de manera efectiva el fuego.

Esto también permitió que no se registraran personas lesionadas ni heridas por acción de las llamas, por lo que la emergencia rápidamente se dio por levantada.

Desde la Municipalidad de La Cruz se informó que producto del incendio estructural se mantuvo cortado el tránsito vehicular en la avenida 21.

Así es como se solicitó a los conductores que utilizaran vías alternativas, como calle José Miguel Flores (hacia Quillota) y calle Hichins (hacia La Calera).

"Conduzca con precaución y respete las indicaciones de Carabineros y equipos de emergencia", sentenciaron desde la casa edilicia crucina.

PURANOTICIA