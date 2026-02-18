Incendio forestal se registra en la ruta 68 a la altura de la variante Agua Santa en dirección a Viña del Mar

La cuenta oficial de X de la ruta 68 informó que debido al siniestro se produjo el "desvío de tránsito en el kilómetro 101,5 de ruta 68 hacia Santos Ossa con dirección a Valparaíso".
Un incendio forestal se registra en el límite entre las comunas de Valparaíso y Viña del Mar.
La emergencia se produce la tarde de este miércoles en la ruta 68, altura variante Agua Santa, en dirección a la Ciudad Jardín.
Central Bomberos Viña del Mar despachó a las máquinas 31 y 83 al siniestro que consume pastizal.
Voluntarios de Valparaíso y personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) también trabajan en el lugar.
La cuenta oficial de X de la ruta 68 informó que debido al incendio se produjo el "desvío de tránsito en el kilómetro 101,5 de ruta 68 hacia Santos Ossa con dirección a Valparaíso".
(Imagen: @fernamen77)
