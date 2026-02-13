Incendio forestal que mantiene en Alerta Roja a las comunas de Concón y Limache se mantiene activo: no se reportan viviendas afectadas

El director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) Valparaíso, Mauricio Núñez, indicó que "nos encontramos en el incendio forestal ACE, el cual al momento lleva a una superficie de 140 hectáreas por confirmar de pastizal, matorral.
El director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) Valparaíso, Mauricio Núñez, entregó antecedentes sobre el estado del incendio forestal que mantiene con Alerta Roja a las comunas de Concón y Limache.
De momento, no se reportan viviendas afectadas por este siniestro que se declaró la tarde de este viernes.
Agregó que nadie ha resultado afectado por el siniestro que se mantiene activo en combate.
Núñez informó que "ahora van a empezar a trabajar las brigadas, viene la brigada nocturna y el resto de las brigadas también van a seguir trabajando toda la noche para obviamente salvaguardar todas las viviendas".
La fuerza de combate van a ser siete brigadas y también un skidder.
"Señalar también de que en un inicio hubieron cuatro focos en este sector, dos se pudieron sofocar y los otros dos se juntaron y estos dos focos involucran dos la comuna de Limache y la comuna de Concón, pero en este minuto es un solo incendio", relató.
El funcionario de Conaf que en la jornada trabajaron dos aviones, tres helicópteros, los dos aviones tanqueros y también dos skidder y bueno, cuerpos de bomberos de varias de las comunas".
Además, hizo un llamado a la comunidad a "hacer todo lo que le diga la autoridad respecto de lo que es el proceso de evacuación".
"Lo más importante obviamente salvaguardar las vidas", afirmó.
Finalmente, sostuvo que "le pedimos a toda la comunidad que por favor haga caso y cuando suenen las alarmas de evacuación en sus sectores lo puedan realizar de manera tranquila, porque lo estamos haciendo con anticipación, de manera preventiva".
(Imagen: @PyroFire)
