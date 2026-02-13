Incendio forestal que mantiene en Alerta Roja a las comunas de Concón y Limache se mantiene activo: no se reportan viviendas afectadas

El director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) Valparaíso, Mauricio Núñez, entregó antecedentes sobre el estado del incendio forestal que mantiene con Alerta Roja a las comunas de Concón y Limache.

De momento, no se reportan viviendas afectadas por este siniestro que se declaró la tarde de este viernes.

El funcionario indicó que "nos encontramos en el incendio forestal ACE, el cual al momento lleva a una superficie de 140 hectáreas por confirmar de pastizal, matorral.

Agregó que nadie ha resultado afectado por el siniestro que se mantiene activo en combate.

Núñez informó que "ahora van a empezar a trabajar las brigadas, viene la brigada nocturna y el resto de las brigadas también van a seguir trabajando toda la noche para obviamente salvaguardar todas las viviendas".

La fuerza de combate van a ser siete brigadas y también un skidder.

"Señalar también de que en un inicio hubieron cuatro focos en este sector, dos se pudieron sofocar y los otros dos se juntaron y estos dos focos involucran dos la comuna de Limache y la comuna de Concón, pero en este minuto es un solo incendio", relató.

El funcionario de Conaf que en la jornada trabajaron dos aviones, tres helicópteros, los dos aviones tanqueros y también dos skidder y bueno, cuerpos de bomberos de varias de las comunas".

Además, hizo un llamado a la comunidad a "hacer todo lo que le diga la autoridad respecto de lo que es el proceso de evacuación".

"Lo más importante obviamente salvaguardar las vidas", afirmó.

Finalmente, sostuvo que "le pedimos a toda la comunidad que por favor haga caso y cuando suenen las alarmas de evacuación en sus sectores lo puedan realizar de manera tranquila, porque lo estamos haciendo con anticipación, de manera preventiva".

(Imagen: @PyroFire)

