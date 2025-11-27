Con recursos aéreos y terrestres combaten incendio forestal en la comuna de Quintero

Un incendio forestal de proporciones se registra en el sector de Mantagua, en la comuna de Quintero, movilizando a equipos de emergencia de la región de Valparaíso.

El siniestro comenzó a eso de las 8:00 horas a un costado de la ruta F30-E, en las cercanías de la zona Campomar II, pasado el sector de Ritoque.

El Cuerpo de Bomberos de Quintero trabaja con sus unidades, mientras que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) lo hace con brigadas aéreas y terrestres.

De momento se informa que la emergencia forestal ha consumido 0,2 hectáreas de vegetación, cifra que conforme avancen los minutos podría aumentar.

La columna de humo que deja este incendio forestal se ha podido apreciar desde distintos sectores de Quintero, Puchuncaví e incluso desde Valparaíso.

