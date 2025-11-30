Incendio forestal moviliza a Bomberos de Viña del Mar en acceso al Cementerio Parroquial de Concón

Un incendio forestal registrado la tarde de este domingo movilizó a Bomberos de Viña del Mar, luego de que se detectara un foco activo en el acceso al Cementerio Parroquial de Concón, específicamente en la Ruta 64. Hasta el lugar fue enviada la unidad U-61 para iniciar el control de las llamas.

Según información preliminar , el siniestro se desarrolla en un área de vegetación cercana a la vía principal y próxima a sectores residenciales, lo que motivó una rápida respuesta para evitar una posible propagación. Los voluntarios trabajan en la contención del fuego mientras se evalúan las condiciones del viento y la carga de combustible vegetal.

De momento no se reportan viviendas afectadas ni personas lesionadas, pero los equipos permanecen en alerta ante la posibilidad de que el incendio pueda avanzar hacia zonas habitadas. Autoridades locales y personal de emergencia recomiendan evitar transitar por el sector para facilitar el trabajo de los equipos.

Las causas del inicio del fuego aún no han sido determinadas y serán investigadas una vez que la situación quede bajo control.

