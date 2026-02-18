Incendio forestal en Villa Alemana se encuentra "parcialmente contenido": 0,5 hectáreas han sido consumidas

"Parcialmente contenido" se encuentra el incendio forestal que se registra en la comuna de Villa Alemana, región de Valparaíso.

El siniestro denominado “Cementerio Villa Alemana" ha consumido una superficie preliminar de 0,5 hectáreas de vegetación y basura.

El jefe regional del Departamento de Protección contra Incendios Forestales (Deprif) de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Patricio Balladares, informó que "cinco mil metros cuadrados de superficie afectada de pastizal y matorral y gran cantidad de basura, es el saldo hasta ahora de la tarde de este incendio forestal denominado 'Cementerio de Villa Alemana'".

Agregó que "dos brigadas de Conaf, así como también dos aviones y un helicóptero de la misma institución trabajan para contener el control de este incendio forestal, lugar en que también trabajan los Cuerpos de Bomberos de Quilpué, Villa Alemana y Limache".

A esta hora, complementó, "el puesto de comando unificado se encuentra en el terreno y a esta hora debemos señalar de que el incendio ya está parcial contenido, es decir, sin mayor avance".

Finlamente, comunicó que "se está trabajando en la sofocación de distintos puntos calientes en distintas zonas del incendio y la coordinación acá en terreno realizada por la delegación provincial de Marga Marga y también del Senapred".

