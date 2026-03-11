Incendio forestal en sector de Cuncumén presenta "actividad baja" y cancelan la Alerta Roja para San Antonio

El siniestro denominado "Quebrada La Iglesia" se mantiene en combate y ha consumido una superficie aproximada de 65 hectáreas.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó información técnica respecto al incendio forestal que afectó a la localidad de Cuncumén en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso.
La emergencia presenta "actividad baja, limitado a fumarolas dentro del área quemada, manteniendo recursos en terreno. Se da término a las condiciones que dieron origen a esta alerta".
En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Roja para la comuna de San Antonio por incendio forestal, que se mantuvo vigente desde este martes 10 de marzo de 2026.
Trabajan en la emergencia: Cuerpo de Bomberos de San Antonio, Santo Domingo, Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena y Casablanca.
9 brigadas, 8 técnicos, 4 aviones, 5 helicópteros, 1 avión de observación, 1 camión aljibe y 1 maquinaria pesada de Conaf.
(Imagen: @ImpactoNoticiGT)
