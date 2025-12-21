Incendio forestal en La Foresta de Zapallar: 100 evacuados y operativo aéreo-terrestre en marcha

Un incendio forestal de gran magnitud afecta desde la tarde de este Domingo a La Foresta de Zapallar, en la comuna del mismo nombre, con una superficie dañada que alcanza las 100 hectáreas, según confirmó el director regional de CONAF, Mauricio Núñez. El fuego ha consumido pastizales, matorrales, arbolado nativo y plantaciones de eucalipto, generando alta preocupación por su rápido avance y cercanía a sectores habitados.

Ante la evolución del siniestro, las autoridades decidieron elevar la alerta roja para las comunas de Zapallar y La Ligua, medida que permite reforzar los recursos disponibles. Christian Cardemil, Director regional de Senapred Valparaíso, señaló que el incendio está siendo combatido con siete aeronaves y doce unidades terrestres de CONAF, además del apoyo de cuerpos de Bomberos provenientes de seis comunas de la región.

Las llamas han provocado daños a una estructura, lo que obligó a las autoridades a adoptar medidas preventivas para resguardar a la población. En este contexto, 100 personas fueron evacuadas de manera preventiva, priorizando la seguridad de los residentes ante el riesgo de propagación del fuego.

Desde los organismos de emergencia reiteraron el llamado a la comunidad a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales y a extremar las medidas de precaución. Asimismo, se pidió evitar cualquier actividad que pueda generar nuevos focos de incendio, considerando las condiciones climáticas y la alta carga de combustible vegetal presente en la zona.

PURANOTICIA