Incendio forestal en Catemu mantiene Alerta Roja y deja bomberos lesionados y casas destruidas

Un incendio forestal se registra la tarde de este sábado en el sector San Carlos Alto, comuna de Catemu, Región de Valparaíso, manteniéndose en combate y bajo Alerta Roja debido a su cercanía con zonas habitadas y el riesgo para infraestructura.

Según información preliminar entregada por la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) comunal, el siniestro ha afectado alrededor de 4 hectáreas, con un balance inicial que indica entre 3 y 4 estructuras comprometidas, antecedentes que continúan siendo evaluados en terreno.

Producto de la emergencia, SENAPRED activó mensajería SAE a las 14:26 horas, solicitando la evacuación preventiva del sector Alto de Catemu, mientras que a las 14:41 horas se decretó Alerta Roja comunal para reforzar la coordinación de recursos y la protección de la población.

Durante las labores de combate, dos bomberos resultaron lesionados, siendo evaluados por personal del SAMU por inhalación de humo y posible exposición a monóxido de carbono. En el lugar se mantiene un amplio despliegue de brigadas CONAF, bomberos, recursos aéreos, Carabineros y personal municipal, bajo monitoreo permanente de SENAPRED y la Delegación Presidencial Regional.

