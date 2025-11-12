Incendio forestal descontrolado afecta al sector Las Cruces, entre Olmué y Limache

Un incendio forestal de proporciones se registra en el sector Las Cruces de la comuna de Olmué, al límite de la vecina ciudad de Limache, en la región de Valparaíso.

Equipos de emergencia se trasladaron al lugar de los hechos para combatir las llamas, encabezados por funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Según las primeras informaciones, el viento hizo que el fuego rápidamente se saliera de control, avanzando a toda velocidad por este sector de la provincia de Marga Marga.

Cabe hacer presente que al lugar también concurrieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos, además de personal de Seguridad Ciudadana del Municipio.

Producto de la emergencia, el suministro eléctrico en el lugar debió ser suspendido para facilitar las labores de los equipos de Conaf y Bomberos.

"Estamos en conocimiento de un corte de suministro en las comunas de Limache y Olmué", señaló Chilquinta a través de sus redes sociales.

PURANOTICIA