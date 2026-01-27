Incendio forestal de rápida propagación consumió 1,35 hectáreas en ruta de Limache

Un incendio forestal se registró durante horas de la tarde de este martes 27 de enero en la Autopista Los Andes, en la comuna de Limache.

El siniestro presentó un rápido avance y se produjo a la altura del kilómetro 13 de la carretera que conecta con el camino internacional.

La Central de Comunicaciones de Bomberos despachó las máquinas M-13 y M-31 para combatir el fuego, que producto del viento avanzaba rápidamente.

Para los trabajos, los voluntarios de Limache contaron con el apoyo de carros de Villa Alemana y de funcionarios de Gestión de Riesgo y Seguridad Ciudadana.

Además, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) despachó cinco brigadas, un técnico, un helicóptero y cuatro aviones cisterna.

Tras un par de horas de combate, finalmente se comunicó que la emergencia fue controlada y que afectó a un total de 1,35 hectáreas de vegetación.

VIDEO

(Video: @omegaproccl)

