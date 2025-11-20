Click acá para ir directamente al contenido
Según información preliminar, al menos una hectárea habría sido consumida por las llamas.

Incendio forestal consumió pastizales y matorrales en la localidad San Pedro de Quillota
Jueves 20 de noviembre de 2025 16:55
Un incendio forestal se registró la tarde de este jueves en la comuna de Quillota, al interior de la región de Valparaíso.

La emergencia ocurrió en el sector Espino Bonito, en la localidad de San Pedro.

Se trató de la quema de pastizales y matorrales en una zona donde se encuentran emplazados paneles solares.

Según información preliminar, al menos una hectárea habría sido consumida por las llamas.

Hasta el lugar del siniestro se trasladaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Quillota, personal de Conaf y Gestión de Riesgo del municipio, quienes lograron contener el siniestro.

(Imagen: Soy Quillota)

PURANOTICIA

