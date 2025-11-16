Incendio forestal consumió alrededor de 500 metros de pastizales en la comuna de Quillota

Equipos de emergencia trabajaron en el combate de incendio forestal que se registró en el sector Antumapu de la comuna de Quillota.

El siniestro se registró específicamente en la intersección de la avenida Peñalolen con Andrea del Verrocchio, donde se quemaron alrededor de 500 metros de pastizales.

La situación alertó a las autoridades y vecinos del lugar, ya que se trató de un sector ubicado en las cercanías de la ribera del río Aconcagua.

Cabe hacer presente que el fuego fue combatido tanto por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Cuerpo de Bomberos de Quillota.

PURANOTICIA