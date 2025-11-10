Incendio forestal afecta al sector Los Laureles en Limache: siniestro se encuentra "bajo control"

Un incendio forestal afecta al sector Los Laureles de la comuna de Limache, en la región de Valparaíso.

Sobre el siniestro a la altura del poste 149 se refirió Marcos Escobar, comandante de Bomberos de Limache, quien informó que la emergencia se encuentra bajo control.

"Siendo las 13:40 horas, nuestra Central de Comunicaciones recibe un llamado telefónico, informando de un incendio forestal en el sector Los Laureles, altura poste número 149, a lo que se procede al despacho de cuatro máquinas", señaló.

El voluntario indicó que "se despachó personal de la primera, segunda y tercera compañía, solicitando apoyo posteriormente, por falta de agua, y llegando al lugar mismo se procede con el trabajo en conjunto con CONAF".

Además, a la emergencia concurrió también la "Gestión de Riesgo, camión aljibe municipal y dos brigadas de CONAF".

Escobar indicó que "el metraje y superficie afectada está por confirmar y el incendio se encuentra bajo control a esta hora".

VIDEO

