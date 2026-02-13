Incendio forestal afecta al sector del Fuerte Aguayo en Viña del Mar: Bomberos llamó a "no acercarse al lugar"

Las condiciones climáticas y fuertes ráfagas de viento, además, de la sequedad del área, han provocado un avance descontrolado de las llamas.
Un incendio forestal se registra la tarde de este viernes en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.
La emergencia se desarrolla a la altura del Fuerte Aguayo, en cercanías de Reñaca Alto.
Debido a las condiciones climáticas y fuertes ráfagas de viento, además de la sequedad del área han provocado un avance descontrolado de las llamas.
Bomberos de la Ciudad Jardín hizo un llamado "enfático" a no acercarse al lugar.
Trabajan para extinguir las llamas diversas unidades de Bomberos junto a personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).
(Imagen: @PROPIEDADESPAV)
