Incendio forestal afecta al sector del Fuerte Aguayo en Viña del Mar: Bomberos llamó a "no acercarse al lugar"

Un incendio forestal se registra la tarde de este viernes en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.

La emergencia se desarrolla a la altura del Fuerte Aguayo, en cercanías de Reñaca Alto.

Debido a las condiciones climáticas y fuertes ráfagas de viento, además de la sequedad del área han provocado un avance descontrolado de las llamas.

Bomberos de la Ciudad Jardín hizo un llamado "enfático" a no acercarse al lugar.

Trabajan para extinguir las llamas diversas unidades de Bomberos junto a personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

(Imagen: @PROPIEDADESPAV)

PURANOTICIA