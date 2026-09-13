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Incendio forestal afecta a sector de Tabolango en Limache

Incendio forestal afecta a sector de Tabolango en Limache

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Hasta el lugar fue despachada una máquina del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar en apoyo a la compañía de Limache, además de una unidad camión aljibe de la comuna de La Cruz.

Incendio forestal afecta a sector de Tabolango en Limache
Domingo 13 de septiembre de 2026 14:58
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Un incendio forestal se encuentra afectando al sector de Tabolango, en la comuna de Limache en la región de Valparaíso, durante la tarde de este domingo.

Hasta el lugar fue despachada una máquina del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar en apoyo a la compañía de Limache, además de una unidad camión aljibe de la comuna de La Cruz.

Noticia en desarrollo . . .

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