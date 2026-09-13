Incendio forestal afecta a sector de Tabolango en Limache

Un incendio forestal se encuentra afectando al sector de Tabolango, en la comuna de Limache en la región de Valparaíso, durante la tarde de este domingo.

Hasta el lugar fue despachada una máquina del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar en apoyo a la compañía de Limache, además de una unidad camión aljibe de la comuna de La Cruz.

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