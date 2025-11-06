Incendio forestal afecta a sector de la cuesta El Pangal en Limache: aproximadamente 2 hectáreas han sido consumidas

Un incendio forestal se registra la tarde de este jueves en la comuna de Limache, región de Valparaíso.

Aproximadamente 2 hectáreas de pastizal y espino han sido consumidas por las llamas en la ruta F-62, kilómetro 34 en el sector de la cuesta El Pangal.

Autoridades informaron que, si bien el siniestro está activo y presenta cambios bruscos de viento, por ahora no hay peligro de afectación a viviendas.

Trabajan en el lugar de la emergencia Bomberos de Limache con apoyo de voluntarios de Quintay, Quilpué y Casablanca.

Además, están presentes personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Carabineros y funcionarios municipales.

