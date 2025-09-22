Incendio estructural destruyó una casa de material ligero en el sector de Laguna Verde

Un incendio estructural se registró durante horas de la tarde de este lunes en una vivienda de la localidad de Laguna Verde, al sur de la comuna de Valparaíso.

Seis unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a la emergencia registrada en una casa de material ligero de la intersección de pasaje El Zorzal con El Boldo.

Los voluntarios de la institución trabajaron para controlar la emergencia que tuvo su origen antes de las 15:00 horas en este punto de la zona costera porteña.

Bomberos de Valparaíso reportó que "se han despachado seis carros" y que se trató de una casa de material ligero "completamente en llamas".

El trabajo de la institución se concentró en evitar que el fuego se propague a estructuras contiguas o a áreas forestales de las cercanías.

Luego de algunos minutos, se reportó que "se logró el control de la propagación".

