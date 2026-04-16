Incendio estructural moviliza al Cuerpo de Bomberos a céntrico hostal de Viña del Mar

Un incendio estructural se registra la tarde de este jueves 16 en pleno centro de Viña del Mar, lo que ha obligado a un amplio despliegue de equipos de emergencia.

El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín informó que la emergencia afecta a una estructura de dos pisos en la intersección de calles Etchevers con Villanelo.

La institución despachó las máquinas U22, U102, U42, U82, U41, U92, U72, U-12 CB Viña U41, U51, U91 CB al siniestro que está consumiendo el hostal Chalet Suizo.

Debido al trabajo de los equipos de emergencia, el tránsito fue suspendido en Álvarez, altura calle Ecuador. Además, se informó que el fuego es en las cercanías del funicular Villanelo.

(Noticia en desarrollo...)

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(Imagen: @NoticiasValpoEx)

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