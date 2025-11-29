Incendio estructural moviliza a Bomberos en sector Santa Julia

Según los primeros reportes, las llamas afectaron principalmente una vivienda del sector, aunque Bomberos trabaja intensamente para evitar que el fuego se propague a construcciones vecinas. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas.

Las autoridades de la ciudad llaman a la comunidad a mantener la calma y evitar acercarse a la zona, facilitando el trabajo de los equipos de emergencia y garantizando la seguridad de los residentes.

Bomberos continúa con labores de control a causa del incendio. Se espera que en las próximas horas se entregue un informe oficial sobre la magnitud de la emergencia y los pasos a seguir para los vecinos afectados.

