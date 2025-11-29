Incendio estructural moviliza a Bomberos en sector Santa Julia

Un incendio de carácter estructural se registró esta tarde en Viña del Mar, movilizando a varias compañías de Bomberos de la ciudad. La emergencia se produjo en la intersección de calle Dionisio Hernández con Villa Irene, en el sector Santa Julia.
Según los primeros reportes, las llamas afectaron principalmente una vivienda del sector, aunque Bomberos trabaja intensamente para evitar que el fuego se propague a construcciones vecinas. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas.
Las autoridades de la ciudad llaman a la comunidad a mantener la calma y evitar acercarse a la zona, facilitando el trabajo de los equipos de emergencia y garantizando la seguridad de los residentes.
Bomberos continúa con labores de control a causa del incendio. Se espera que en las próximas horas se entregue un informe oficial sobre la magnitud de la emergencia y los pasos a seguir para los vecinos afectados.
PURANOTICIA