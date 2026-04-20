Incendio estructural destruyó una vivienda en la parte alta del cerro Playa Ancha

Una vivienda resultó completamente consumida por un incendio estructural que se registró durante horas de la madrugada de este lunes 20 en Valparaíso.

Seis unidades del Cuerpo de Bomberos se trasladaron hasta la parte alta del cerro Playa Ancha para contener las llamas que amenazaban con proparse a otras casas.

Luego de algunos minutos de arduo trabajo, los voluntarios lograron contener el fuego en la intersección de calles Luis Emilio Recabarren con Abelardo Núñez.

Una vez controlada la emergencia, el trabajo de los equipos de Bomberos se concentró en apagar los puntos calientes para evitar que se produjeran rebrotes.

(Imagen: @NoticiasValpoEx)

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