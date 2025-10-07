Incendio estructural destruyó dos viviendas en el cerro Jiménez de Valparaíso

Dos viviendas consumió un incendio estructural registrado durante horas de la madrugada de este martes 7 de octubre en el cerro Jiménez de Valparaíso.

La emergencia se registró en la intersección de calles Lo Venegas con El Esfuerzo, hasta donde el Cuerpo de Bomberos porteño despachó a un total de nueve unidades.

En dicho lugar, el trabajo de los voluntarios se concentró en evitar que las llamas se propagaran a viviendas contiguas, como fue la amenaza que existía inicialmente.

Producto de la emergencia, Bomberos le solicitó a la empresa Chilquinta que suspendiera el suministro de energía eléctrica en los cerros Jiménez y San Juan de Dios, el cual fue normalizado minutos antes de las 3:00 de la madrugada.

"Es para resguardar la seguridad de Bomberos de Chile que se encuentran trabajando en el área", explicó la compañía a través de sus redes sociales.

PURANOTICIA