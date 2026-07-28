Incendio estructural destruyó dos viviendas al interior de la villa Santa Inés de Casablanca

Cuatro unidades de Bomberos de Casablanca combatieron un incendio estructural en la villa Santa Inés de Casablanca durante la madrugada de este martes.

Pese al trabajo de los voluntarios, el fuego provocó daños de consideración en dos viviendas ubicadas en la calle Juan Francisco Marín de la comuna.

De manera preliminar se informó que las llamas se originaron producto de una falla en un sistema de calefacción al interior de una de las casas afectadas.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Casablanca, Juan José Valladares, explicó a Radio Biobío que "el oficial a cargo informa que se trataría de dos viviendas de estas pareadas, las cuales estarían en fase de libre combustión".

"Se trabajó en ataque ofensivo y ambas viviendas resultaron con daños de consideración”, complementó el oficial de la institución voluntaria.

Cabe hacer presente que a la emergencia también se dieron cita personal de Carabineros, del SAMU y de Seguridad Pública de la Municipalidad de Casablanca.

PURANOTICIA