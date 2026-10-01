Incendio estructural destruye una vivienda y deja ocho damnificados en Limache

Un incendio registrado este jueves en Limache dejó una vivienda completamente destruida y un saldo preliminar de ocho personas damnificadas.

La emergencia se produjo en calle Echaurren, hasta donde concurrieron dos unidades del Cuerpo de Bomberos para combatir las llamas en el sector.

Al lugar del siniestro estructural también se desplegaron funcionarios de Gestión del Riesgo y Emergencias y de Seguridad Pública de la Municipalidad de Limache.

Además de la casa afectada por el fuego, otras dos viviendas registraron daños en sus techumbres producto de la emergencia, según reporta Radio Biobío.

Debido al trabajo de los equipos de emergencia, Chilquinta informó que "el corte de suministro que afecta a los sectores Quebrada Escobares y Lliu Lliu, en la comuna de Limache, es para resguardar la seguridad de Bomberos, que se encuentran trabajando en el área. Horario estimado de reposición 14:00 horas".

PURANOTICIA