Incendio estructural destruye una casa-habitación en el cerro Cordillera de Valparaíso: no hubo personas lesionadas

Un incendio estructural consumió por completo una casa-habitación ubicada en la calle Peragallo del cerro Cordillera de Valparaíso durante la madrugada de este lunes.

A la emergencia concurrieron ocho compañías del Cuerpo de Bomberos, quienes evitaron la propagación de las llamas y controlaron el fuego en la vivienda afectada.

Alrededor de medio centenar de bomberos trabajaron en el siniestro, el cual no dejó personas civil ni voluntarios de la institución lesionados ni heridos.

Patricio Lara, 2º comandante del Cuerpo de Bomberos, comentó que las llamas fueron "rápidamente controladas en su propagación por los recursos iniciales que se despacharon una vez que se dio la alarma de nuestra Central de Gestión de Incidentes".

También precisó que, dadas las características de la materialidad de la vivienda y del sector, se dio la alarma de incendio declarado, "avanzando una totalidad de ocho compañías, las cuales trabajaron efectivamente en poder cortar la propagación hacia las viviendas colindantes para posteriormente realizar las labores de extinción".

Finalmente, el segundo comandante Lara expuso que "todo lo relacionado al origen y causa de este incidente es investigado por parte del Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos, lo cual será informado a la Fiscalía de turno".

