Incendio estructural destruye por completo una vivienda en La Calera

Un incendio estructural se registró durante la noche de este sábado en la comuna de La Calera, dejando como saldo una vivienda completamente destruida y otras dos con daños de diversa consideración.

La emergencia ocurrió específicamente en la intersección de Avenida Adrián con Teniente Uribe, en la Población Lautaro, sector Artificio, lugar hasta donde acudieron rápidamente los equipos de emergencia tras la alerta de vecinos.

De acuerdo con información preliminar, las llamas consumieron en su totalidad una vivienda, mientras que dos casas colindantes resultaron afectadas, tanto por la propagación del fuego como por las labores de control y extinción.

Producto del siniestro, además, se registró la interrupción del suministro eléctrico en parte del sector, situación que fue abordada por las autoridades correspondientes mientras se desarrollaban las labores de emergencia.

En el lugar trabajaron intensamente voluntarios del Cuerpo de Bomberos de La Calera, con apoyo de unidades del Cuerpo de Bomberos de Nogales, además de personal de Salud La Calera y del equipo comunal de Gestión de Riesgos y Desastres (GRD).

Hasta el cierre de esta edición, no se reportaron personas lesionadas, mientras que las causas del incendio deberán ser investigadas para determinar el origen de la emergencia que afectó a este sector de la comuna.

PURANOTICIA