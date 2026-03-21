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Incendio estructural declarado en el sector del Olivar en Viña del Mar moviliza a Bomberos

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Una columna de humo negra es visible desde diferentes puntos del troncal urbano.

Incendio estructural declarado en el sector del Olivar en Viña del Mar moviliza a Bomberos
Sábado 21 de marzo de 2026 18:59
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Pasadas las 18:30 horas de este sábado se levantaron las alertas en el sector del Olivar en Viña del Mar tras detectarse una columna de humo negro y llamados a la línea telefónica de Bomberos para dar a conocer de un siniestro en el lugar.

Se trata de un incendio estructural declarado en Avenida Tamarugal con Zapiga que moviliza a equipos de emergencias municipales y a diversas compañías.

De acuerdo a información preliminar el fuego habría consumido una casa abandonda. Bomberos logra controlar propagación.

EN DESARROLLO…

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