Cuatro locales comerciales ha consumido incendio en bodega de mall chino en Viña del Mar: 60 mil clientes están sin luz

Cuatro locales comerciales ha afectado un gigantesco incendio estructural registrado en el centro de Viña del Mar, específicamente en la calle Arlegui, hasta donde han llegado a combatir el fuego el Cuerpo de Bomberos local y de Valparaíso.

14 son las unidades despachadas luego de registrarse tres alarmas de incendio en la zona, incluido un carro con una escalera telescópica proveniente de la institución en Valparaíso, la cual ha sido utilizar para combatir las llamas desde las alturas.

Se trataría de un incendio al interior de una bodega perteneciente a un mall chino, el cual comercializa una gran cantidad de productos de plástico, lo que justificaría la densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la comuna.

Para facilitar las labores de contención del fuego, pero también para evitar una tragedia con los bomberos que combaten las llamas, CGE decidió interrumpir el suministro eléctrico en gran parte del plan de la Ciudad Jardín, afectando a uno 60 mil clientes.

PURANOTICIA