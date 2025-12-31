Incendio estructural de proporciones afecta a conocida discoteque de Algarrobo

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la comuna trabajan en el sitio del suceso para controlar las llamas y evitar que se propaguen a inmuebles contiguos.
Un incendio estructural se registra en dependencias de la discoteque Pao Pao, en la comuna de Algarrobo, movilizando a equipos de emergencia.
Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la comuna trabajan en el sitio del suceso para controlar las llamas y evitar que se propaguen a inmuebles contiguos.
Debido a la voracidad del fuego, se requirió colaboración de dos unidades del Cuerpo de Bomberos de El Quisco y una del Cuerpo de Bomberos de Casablanca.
Noticia en desarrollo...
PURANOTICIA