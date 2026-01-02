Incendio estructural consume por completo una casa en el sector Belloto Sur de Quilpué

Un incendio estructural dejó completamente envuelta en llamas a una vivienda de material ligero en el sector de Belloto Sur, comuna de Quilpué.

Equipos de emergencia se movilizaron hasta la intersección de calles Los Lirios con Parinacota para apagar el fuego que consume el inmueble.

La Central del Cuerpo de Bomberos de Quilpué despachó a varias unidades hasta un costado del Troncal Sur para contener el avance del fuego.

Justamente el trabajo de los voluntarios se centró en evitar que las llamas alcancen viviendas contiguas, considerando que se trata de una zona residencial.

