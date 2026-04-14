Incendio estructural consume casa-habitación en la Villa Independencia de Viña del Mar

Al menos cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar combaten un incendio estructural registrado en la parte alta de la comuna.

La Central de Comunicaciones de la institución alertó a los voluntarios de fuego al interior de una casa-habitación ubicada en la Villa Independencia.

La emergencia moviliza a bomberos hasta la intersección de la calle Estrella con la Subida de los Niños, donde se trabaja en evitar la propagación de las llamas.

Cabe recordar que se trata de un sector viñamarino duramente afectado por el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en la comuna.

PURANOTICIA